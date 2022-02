Entella, lungo stop per Capello: con l’Olbia rientrano in quattro

Il pokerissimo al Montevarchi ha fatto tornare il sereno in casa Entella dopo la sconfitta tra mille polemiche con il Modena. I ragazzi di Volpe hanno risposto alla grande al ko e adesso puntano l’Olbia, sfida in programma domenica, per restare ben agganciati alla zona playoff.

Infortunio Capello: l’Entella lo perde per più di un mese

In Sardegna non ci sarà il trequartista Capello, per lui sarà la prima di una lunga serie di sfide da saltare a causa di un infortunio muscolare. Gli esiti degli esami svolti nelle scorse ore non hanno regalato buone notizie, il giocatore dovrà stare fuori almeno un mese e mezzo, forse due. Al suo posto giocherà con ogni probabilità Schenetti a Olbia.

Sorridono invece gli assenti delle ultime settimane, in quattro infatti torneranno a disposizione. Coppolaro e Dessena hanno scontato la squalifica e torneranno ad occupare i propri posti a centrocampo e in difesa. Viaggiano veloci verso la convocazione anche Pellizzer, sfortunato difensore centrale che continua a combattere con gli infortuni, e Di Cosmo, laterale anche lui acciaccato nelle ultime settimane.

La trasferta di Olbia per l’Entella sarà un po’ più lunga del solito. I giocatori saliranno sull’aereo già oggi per raggiungere la Sardegna e domani sosterranno la rifinitura in terra sarda in modo da arrivare preparati nella giusta maniera alla prossima gara di campionato nel girone B di Serie C.