Entella, l’infermeria è quasi vuota

Gennaro Volep può sorridere nonostante la sconfitta con la Reggiana. Nel big match del Comunale di lunedì sera la sua squadra ha fornito una buona prestazione al cospetto della capolista che ha vinto sì, ma soffrendo e parecchio. La striscia di otto risultati utili consecutivi si è interrotta ma il terzo posto è ancora alla portata. Prima della fine dell’anno, la squadra chiavarese scenderà in campo ancora due volte: il 19 dicembre contro la Fermana e il 22 con il Teramo, doppio impegno in trasferta.

Entella, buone notizie: l’infermeria si svuota

Due gare in pochi giorni per continuare a correre, e con l’infermeria finalmente vuota o quasi. Al momento l’unico indisponibile è Morra ancora alle prese con il lungo infortunio accusato alla fine della scorsa stagione. Il giocatore sta recuperando, la luce alla fine del tunnel è ben visibile, ma nessuno vuole rischiare ricadute.

Gli altri invece stanno tutti bene, Silvestre è tornato lunedì sera in campo, così come Schenetti. Novità impirtanti anche sul fronte portiere con Borra che è già tornato ad allensarsi con i compagni dopo aver lasciato il posto a Paroni contro la Reggiana. Con il gruppo quasi la completo l’Entella è pronta a mettersi alle spalle l’ultima sconfitta per ripartire già domenica prossima.