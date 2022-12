Entella, si fermano in due ma rientra Barlocco

Quarta partita in meno di due settimane per l'Entella che domani alle 18 scende in campo nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C contro il Renate. Per il match Volpe sceglierà i giocatori che hanno avuto meno minuti in campionato e tanti giovani, una formula vincente visto che è stata utilizzata anche nei turni precedenti portando i chiavaresi molto avanti nella competizione.

Non ci saranno Ramirez e Paolucci entrambi alle prese con due infortuni. Il primo sta fronteggiando un problema muscolare, oggi sarà sottoposto agli esami del caso ma non non filtra molto ottimismo, il suo 2022 potrebbe essere terminato secondo Il Secolo XIX. Meno grave l'infortunio di Paolucci che fa i conti con una caviglia in disordine dopo un duro colpo ricevuto domenica scorsa. Con il Renate non ci sarà, ma tutto fa pensare che lo stop sarà breve.

Buone notizie invece per il laterale difensivo Barlocco che è tornato ad allenarsi con i compagni e quindi è pronto a tornare in campo. Il giocatore però è fermo da fine ottobre, ha saltato otto partite e quindi è probabile che il suo rientro proceda gradualmente.