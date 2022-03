Entella, Capello e Morosini scaldano i motori

Cinque giornate alla fine della stagione regolare in Serie C e l’Entella ha come obiettivo primario quello di raggiungere il terzo posto che permetterebbe di saltare i primi turni dei playoff. Al momento sono tre i punti da recuperare al Cesena con lo scontro diretto di domenica 3 aprile che sarà fondamentale. In vista della gara più importante dell’anno Gennaro Volpe spera di poter recuperare Capello. Il trequartista è ai box da tempo, ma ha ripreso ad allenarsi con i compagni da qualche giorno. Il recupero procede spedito e potrebbe davvero essere pronto per la sfida ai bianconeri.

Ci vorrà un po’ di tempo in più invece per Morosini, altro attaccante in infermeria da qualche settimana. Difficile averlo per il big match, ma dovrebbe farcela per le ultime partite e sicuramente sarà pronto per i playoff.

Nel frattempo nel quartier generale dei Diavoli Neri è tempo di rifinitura in vista del match di domani alle 18 contro la Pistoiese. Dopo l’ennesimo scivolone in trasferta, l’Entella torna al Comunale dove vince da quattro gare di fila. A questo punto non si può più sbagliare, la Pistoiese è squadra di bassa classifica e va battuta ad ogni costo sperando che Cesena e Pescara rallentino la propria corsa in modo da rosicchiare qualche punto. Buone notizie per quanto riguarda la formazione, tornano a disposizione sia Lescano che Coppolaro.