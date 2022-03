Entella, Volpe sorride: tre recuperi per la sfida all’Imolese

La settimana corta dell’Entella che porterà sabato alle 14,30 alla sfida contro l’Imolese sempre più in crisi si apre con tante buone notizie per Gennaro Volpe. Il tecnico infatti ha ritrovato ieri nel primo allenamento settimanale tre giocatori che ormai si possono considerare recuperati e utilizzabili per la prossima partita.

Il difensore Pellizzer è tornato ad allenarsi in gruppo e scalda i motori anche per una maglia da titolare, da giocarsi con Silvestre, per fare coppia con l’inamovibile Chiosa nel cuore della retroguardia. Nel prossimo turno di campionato torneranno a disposizione anche Cleur e Lipani, oltre a Palmieri che ha scontato la squalifica del match con la Vis Pesaro.

Quattro pedine in più rispetto al netto successo con la Carrarese, 3-0 al Comunale lunedì scorso, ma ci saranno ancora due assenze pesanti come quelle di Morosini e Capello. I due attaccanti mancheranno, anche se con lo Schenetti visto nell’ultimo turno Volpe può dormire sonni tranquilli. Il trequartista ha trascinato i suoi alla vittoria, proprio come succedeva a inizio campionato, con tre assist per altrettante reti dei chiavaresi. Sarà ancora lui a giocare alle spalle delle punte con l’Imolese.