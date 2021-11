Entella, il punto sugli infortunati: Paroni ok, Pellizzer ancora out

I tre punti conquistati con l’Imolese hanno rilanciato l’Entella che in campionato non vinceva da sei turni di fila. Mercoledì c’è stata la parentesi della Coppa Italia con la sconfitta con Padova ai supplementati e la conseguente eliminazione dalla competizione. Domenica si torna in campo contro l’Ancona-Matelica attualmente sesta in classifica e reduce da tre gare senza successo, due sconfitte e un pareggio.

Il punto sugli infortunati dell’Entella

Volpe si approccia alla gara ancora con tanti problemi di formazione dovuti agli infortunati. La bona notizia è il recupero del portiere Paroni che riprenderà il posto tra i pali dopo le ultime due assenze. Rientro in vista anche per Morosini che ha smaltito i problemi fisici e domenica ci sarà al pari di Paolucci.

Il grande dubbio della vigilia è nuovamente Schenetti che ha saltato l’Imolese per un infortunio al ginocchio. Il fantasista e leader tecnico dell’Entella proverà a recuperare nei prossimi due giorni, ma al momento la sua presenza in campo è tutt’altro che certa.

Le condizioni di Pellizzer, Pavic e Silvestre

Niente da fare per Pellizzer, Pavic e Silvestre anche se dai primi due arrivano segnali incoraggianti, entrambi potrebbero tornare a disposizione nel prossimo match casalingo con il Grosseto. Non ci sono novità di rilievo per il difensore argentino, fermato da un problema muscolare, e per il lungodegenti Morra e Rada. I tre proseguono i propri iter riabilitativi, il ritorno in campo non sembra lontano, ma visti i tanti infortuni di questo inizio di stagione nessuno vuole forzare i rientri per evitare il rischio di ricadute.