Entella, in due vanno alla Carrarese

Ultimi movimenti di mercato per l'Entella, e se dopo tanti e importanti colpi in entrata tutto sembra essere definito, in queste ore si lavora sulle uscite. In due hanno salutato oggi Chiavari come scrive il sito ufficiale dei chiavaresi: "La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Carrarese per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei giocatori Alessandro Capello e Manuel Cicconi. Ad Alessandro e Manuel un in bocca al lupo per questa nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Capello è il secondo attaccante che lascia l'Entella dopo che ieri Magrassi è stato ceduto al Cittadella. Con il colpo Zamparo, la conferma di Merkaj, il ritorno dall'infortunio di Morosini, l'acquisto di Clemenza come trequartista, e l'approdo a Chiavari del giovane Faggioli, Volpe ha tante pedine di alto livello per la categoria, e le cessioni saranno utili anche ai due calciatori che avrebbero rischiato di trovare poco spazio.