Entella, Volpe verso l'Imolese: "Dobbiamo essere convincenti"

Dopo il punto di Gubbi l'Entella domani alle 14,30 sfida l'Imolese al Comunale per tornare a vincere, il tecnico Volpe analizza così la sfida alla vigili: a"Sappiamo che ogni partita è un esame da superare, c'è la giusta tensione questa settimana, abbiamo il dovere di fare un passo in avanti. In palio ci sono tre punti pesanti in termini di classifica e di morale, dobbiamo fare una prova importante"

Riprendere il cammino e riconquistare lo stadio di casa, doppia missione per l'Entella domani: "A prescindere dalle partite in casa e fuori, dobbiamo essere costanti. Il fattore campo fino a qui ha sempre inciso in maniera positiva, sappiamo che domani dobbiamo essere convincenti per noi stessi e per il nostro pubblico"

La settimana dei chiavaresi è stata sgenata dal brutto infortuio di Clemenza: "Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco, per Clemenza è un infortunio pesante perché lui è importante per noi. Ci stringiamo intorno a lui affinchè possa recuperare al più presto"