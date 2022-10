Entella-Imolese, probabili formazioni: emergenza attacco per Volpe

Serie C

Tornare a vincere per accorciare il distacco dalla prima posizione. La missione dell'Entella è chiara e non va fallita, il match contro l'Imolese di oggi deve essere quello del ritorno alla vittoria dopo il buon pari di Gubbio. Volpe ha diversi problemi di formazione, ma la rosa è lunga e quindi i chiavaresi riusciranno a schierare una formazione decisamente competitiva.

Davanti a De Lucia torna Chiosa vicino a Pelizzer, niente da fare per Sadiki fermo ai box per infortunio. Il centrocampo non dovrebbe presentare soprese con Paolucci regista e gli scudieri Tascone e Rada ai suoi fianchi.

Tati invece i problemi in attacco, Clemenza starà fuori a lungo per un grave infortunio al ginocchio, ai box c'è anche Morosini per un problema muscolare e Zamparo sconterà oggi la seconda e ultima giornata di squalifica. Così nel classico 4-3-1-2 il trequartista sarà Meazzi a sostegno di Merkaj e Faggioli.

Entella-Imolese: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Tascone, Paolucci, Rada; Meazzi; Merkaj, Faggioli.

Imolese (3-5-2) Rossi, Eguelfi, Zagnoni, Milani; Cerretti, Zanini, Castellano, Faggi, Agymenang; Stijepovic, De Sarlo