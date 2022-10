L’Entella non sa più vincere, altro pari con l’Imolese

Doveva essere la partita del riscatto e invece l’Entella non va oltre lo 0-0 contro l’Imolese scivolando sempre più in basso in classifica. I chiavaresi ad oggi hanno otto punti e sono undicesimi, addirittura fuori dalla zona playoff e lontani sei lunghezze dal Siena primo della classe. Situazione delicata quindi per la Virtus che non vince da quattro giornate con due sconfitte e gli ultimi due pari, quello di oggi e quello di Gubbio.

La partita con l’Imolese è un monologo della squadra di Volpe con gli avversari che restano sempre rintanati in fase difensiva e l’Entella che non sfonda il muro. L’inizia di gara è incoraggiante con Meazzi, scelto al posto dell’infortunato Clemenza, che prima impegna il portiere avversario e poi innesca Merkaj che però non riesce a trovare il pallone. Al 16’ tentativo di Rada respinto da un difensore, poi è Di Cosmo di testa a impattare un pallone che finisce docile tra le braccia di Rossi.

La prima vera occasione per l’Entella arriva a inizio ripresa con Merkaj che fa tutto bene ma a due passi dalla porta alza troppo la mira. Al 67’ si fa vedere anche l’altro attaccante di casa Faggioli che di testa mette fuori di poco. Al 71’ ancora Merkaj ha la palla del vantaggio ma dal limite dell’area piccola non centra la porta. Il finale è un assedio che porta ai tiri di Corbari e Favale ma nessuno dei due trova il modo per sbloccare la gara. L’Entella rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria, domenica prossima con la Fermana i tre punti saranno l’unico risultato possibile.