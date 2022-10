Entella, il DS Superbi: "Volpe non è in discussione"

L'Entella pareggia 0-0 con l'Imolese, quarta gara senza vittoria, ma il Ds Superbi blinda Volpe: “Allenatore in discussione? Assolutamente no. Stiamo pensando a migliorare degli aspetti di squadra partendo dal lavoro fatto da Volpe in questi mesi”.

Il dirigente analizza poi la gara: "Il pareggio di Gubbio è stato un pareggio importante, oggi abbiamo fatto la gara per vincere e possiamo solo rammaricarci per aver sbagliato diverse occasioni anche se a tratti non siamo stati molto fluidi. Vedendo quello che abbiamo creato potevamo vincere due o tre a zero, speriamo si sblocchino gli attaccanti che hanno bisogno di tornare in fiducia. Dobbiamo vivere questo momento con serenità cercando di lavorare e sfruttando al meglio le occasioni che capiteranno. Non c'è una ricetta per uscire da questo momento, io mi preoccupo quando non si creano occasioni, e non è il nostro caso".

Dopo la fine della gara i tifosi erano molto delusi: “I tifosi hanno incitato la squadra per tutti i 90 minuti, alla fine eravamo tutti delusi per il pareggio, è comprensibile uno sfogo da parte della tifoseria, ma mi sembra che la cosa sia rientrata. Al fischio finale lo spettatore che non è contento ha il diritto di fischiare, l’importante è che sostenga la squadra durante la partita”.