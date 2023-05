Entella-Gubbio, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Braglia

È il momento del riscatto per l'Entella che dopo la sconfitta dell'andata torna a sfidare il Gubbio questa sera alle 20,30 al Comunale nella gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. I ragazzi di Volpe devono vincere con almeno due gol di scarto per avanzare nella corsa alla Serie B. Non sarà facile e a dirlo sono i precedenti perché in tre gare stagionali contro l'avversario di turno non hanno mai segnato nemmeno una rete.

Entella-Gubbio: le scelte di Volpe

Il tecnico Volpe prepara alcuni cambi rispetto all'andata. Tre i sicuri assenti: Pallizzer, Barlocco e Tenkorang, la difesa resta la stessa con Sadiki tra Parodi e Chiosa davanti a Borra. A centrocampo torna Paolucci con Zappella favorito a destra. Il trequartista sarà ancora Ramirez e in attacco torna Merkaj sostituito all'andata a sorpresa nella formazione titolare da Faggioli. Il suo compagno di reparto sarà Zamparo.

Entella-Gubbio: le scelte di Braglia

Nel Gubbio non ci sarà lo squalificato Morelli, espulso all'andata, per il resto viaggia compatto verso la conferma tutto il gruppo che si è meritato il successo dell'andata. In attacco vicino a Di Stefano, in rete giovedì scorso, ci sarà Spina con Bulevardi, anche lui in gol nel primo match. In difesa qualche dubbio sulla presenza di Signorini che potrebbe essere sostituito da Redolfi.

Entella-Gubbio: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Sadiki, Chiosa; Zappella, Corbari, Paolucci, Tomaselli; Ramirez; Zamparo, Merkaj

Gubbio (3-4-1-2) D Gennaro, Dutu, Redolfi, Bonini; Corsinelli, Rosaia, Bontà, Nicolao; Bulevardi; Spina, Di Stefano

Entella-Gubbio in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale di questa sera sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport al canale 252. In streaming saranno attivi i canali Now Tv, DAZN, Eleven Sports e One Football.