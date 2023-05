Entella-Gubbio, gli orari della doppia sfida playoff

Il momento clou della stagione dell'Entella si avvicina a grandi passi. Questa mattina è andato in scena il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C che vede l'ingresso in tabellone dei chiavaresi che dovranno vincere queste due partite, il turno successivo e poi semifinali e finali per approdare in Serie B. Il primo avversario sarà il Gubbio, già affrontato due volte in stagione con sfide finite entrambe 0-0.

Entella-Gubbio, la doppia sfida alle 20,30

Nel pomeriggio sono stati indicati anche gli orari dei match comunicati dalla società ligure sul proprio sito ufficiale: Attraverso una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato gli orari delle gare di andata e ritorno del primo turno della fase nazionale play off.

L’Entella, che affronterà il Gubbio, scenderà in campo giovedì 18 maggio in Umbria con fischio d’inizio alle ore 20.30. Si giocherà allo stesso orario anche la gara di ritorno, in programma lunedì 22 maggio al Comunale.

Gubbio-Entella giovedì 18 maggio ore 20.30

Entella-Gubbio lunedì 22 maggio ore 20.30