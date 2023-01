Entella-Gubbio, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Braglia

L'Entella, reduce da quattro successi di fila in campionato, contro il Gubbio in caduta libera che da quattro turni perde. Oggi alle 14,30 al Comunale si affrontano due formazioni in periodi diametralmente opposti che hanno bisogno di punti per continuare la rincorsa alle prime posizioni, i chiavaresi sognano il sorpasso al Cesena per prendersi il secondo posto in solitaria, per vincere gli ospiti è necessario per uscire dalla crisi e riprendere la marcia playoff.

Volpe e Braglia sono pronti a sfidarsi schierandosi a specchio, entrambi con il 3-4-1-2, i chiavaresi devono rinunciare ancora a Clemenza e Doumbia, e questa volta non ci saranno nemmeno Tenkorang e il nuovo acquisto Manzi. Probabile la riconferma della squadra che ha strapazzo la Carrarese nell'ultima turno di campionato con Borra ancora una volta preferito a De Lucia in porta.

Confermata anche la mediana con Corbari e Rada in mezzo e Zapella e Barlocco sugli esterni, e l'attacco che avrà come riferimento la coppia Merkaj-Zamparo con il primo che è tornato su livelli altissimi nel 2023 come dimostrano i cinque gol nelle ultime quattro partite. Alle loro spalle il valore aggiunto Ramirez.

Entella-Gubbio, le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez; Zamparo, Merkaj

Gubbio (3-4-1-2) Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini; Rosaia, Morelli, Toscano, Nicolao; Arena; Mbakogu, Vazquez

Entela-Gubbio in diretta tv e streaming

La partita del Comunale di oggi alle 14,30 tra Entella e Gubbio sarà trasmessa solamente da Eleven Sport, la piattaforma che permette di guardare tutto il campionato di Serie C in diretta streaming. Non ci sarà invece la possibilità di gustarsi le immagini su Sky e Now.