Entella-Gubbio, probabili formazioni: le scelte dei due allenatori

Dopo il primo successo stagionale con l'Olbia, l'Entella torna al Comunale per sfidare il Gubbio e provare il bis, utile per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gallo spera di essersi messo alle spalle la crisi e il prossimo sarà un test decisamente probante. Domenica alle 14 infatti arriva il Gubbio settimo in classifica con 12, reduce dal successo 2-0 e capace di perdere una sola partita contro il Pescara in un match rocambolesco finito 3-2 due giornate fa.

Entella-Gubbio, le probabili formazioni

Gallo riparte dal 4-3-1-2, modulo con cui l'Entella è riuscita a ottenere la prima vittoria stagionale. Il tecnico sorride perché ha il gruppo al gran completo e quindi può pescare a piene mani dalla rosa, tanti i ballottaggi con in mediana Corbari e Tascone favoriti su Mosti e Siatounis per giocare al fianco di Petermann e Meazzi che dovrebbe strappare ancora la maglia da titolare alle spalle del duo d'attacco con Zamparo e Santini che viaggiano verso la conferma

Il Gubbio sarà privo di Braglia in panchina dopo l'espulsione con la Carrarese, al suo posto ci sarà De Simone. Pochi cambi in vista nella formazione con la conferma del 4-2-3-1 e due dubbi della viglia, non sono al meglio Morelli e Pirrello, difficili che possano rientrare nella formazione titolare degli ospiti. Di seguito i probabili schieramenti:

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Manzi, Bonini; Tascone, Petermann, Corbari; Meazzi; Zamparo, Santini

Gubbio (4-2-3-1) Vettorel, Frey, Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaia, Mercati; Spina, Chierico, Di Massimo; Udoh

Entella-Gubbio in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Gubbio di domenica 15 ottobre alle 14 sarà trasmessa in diretta in tv su Sky al canale 254 mentre per lo streaming bisognerà accedere a Now TV, che detiene i diritti di tutte le gare della Serie C in questa stagione.