Entella, Volpe dopo la rimonta con il Gubbio: "In giro si sentono tante chiacchiere..."

L'Entella passa il turno e resta in corsa nei playoff di Serie C grazie al 3-1 del Comunale contro il Gubbio. Dopo la gara di andata finita 0-2 serviva un'impresa ed è arrivata, il sogno di tornare in Serie B è intatto e il tecnico Volpe non nasconde la soddisfazione: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita straordinaria, quello che dovrebbe sempre far vedere l’Entella. Grande furore, grande cattiveria. Non potevamo essere quelli dell’andata, troppo brutti per essere veri. Sono stati giorni pesanti ma sapevamo di avere i valori per ribaltarla. I ragazzi hanno dato tutto, mi dispiace perché col 3-1 ci sia complicati la vita in una gara in cui non abbiamo concesso nulla al Gubbio”.

“Avevamo preparato la gara così, partire forte, cattivi su tutti i palloni, abbiamo speso tanto. In giro si sentono tante chiacchiere, tutti si sentono giudici del lavoro degli altri, noi qua veniamo tutti i giorni, sappiamo quanto tempo ci dedichiamo e quello che otteniamo ce lo meritiamo tutto”.

“Prossimo avversario? Sono in ballo squadre e piazza fortissime, dal sorteggio uscirà sicuramente una squadra competitiva, ma abbiamo dimostrato di esserlo anche noi”.