Entella da urlo, Gubbio rimontato e la corsa ai playoff continua

La corsa dell'Entella verso la Serie B continua. La squadra di Volpe vince contro il Gubbio 3-1 ribaltando lo 0-2 dell'andata e vola al secondo turno della fase nazionale playoff che si giocherà sabato 27 e mercoledì 31 maggio. Gli uomini di Volpe ci mettono appena nove minuti, i primi della gara, per riportare tutto in parità, nella ripresa arriva il tris e l'inutile rete del Gubbio.

Entella-Gubbio 3-1, gol e cronaca

Volpe stupisce ancora e inserisce in attacco Clemenza vicino a Merkaj e Manzi in difesa. Per il resto confermate le indiscrezioni della vigilia con Zappella e Paolucci titolari a centrocampo e Ramirez ancora alle spalle delle punte.

La partenza dei chiavaresi è straordinaria e in soli nove minuti la partita dell'andata viene letteralmente cancellata. Al 3' Merkaj riesce a inserirsi tra un difensore e il portiere avversario e mette in rete. Il Comunale inizia a crederci anche perché al 9' Ramirez si dimostra un lusso per la categoria: l'ex Samp si inventa un tiro da oltre venti metri che si insacca all'incrocio dei pali. Adesso è di nuovo tutto in parità e la gara si fa parecchio nervosa come dimostrano le ammonizione a Corbari, Manzi, Merkaj e Bontà prima del duplice fischio.

Nella ripresa Volpe si gioca subito la carta Meazzi al posto di Clemenza e il giovane giocatore dell'Entella parte fortissimo imbeccando Merkaj che però non riesce a battere ancora il portiere avversario. Il bomber allo scoccare dell'ora di gioco si fa perdonare segnando il terzo gol con un destro chirurgico e imparabile per Di Gennaro. È la rete della sicurezza, quella che rende inutile anche il gol avversario dell' 85' con il rigore di Vazquez perché i chiavaresi sono testa di serie e quindi gli basta pareggiare per andare avanti

L'incubo di Gubbio è già un lontano ricordo, la corsa verso la Serie B per l'Entella continua con il passaggio al secondo turno della fase nazionale che si giocherà sabato 27 e mercoledì 31 maggio. Chi riuscirà ad avanzare arriverà alla Final Four con semifinali domenica 4 e giovedì 8 giugno e la finale il 13 e il 18 giugno.

Gli HIghlights di Entella-Gubbio 3-1

Entella, i possibili avversari al prossimo turno

Insieme all'Entella oggi si sono qualificate al secondo turno nazionale dei playoff il Foggia, con un'impresa allo scadere contro il Cerignola, il Lecco, il Vicenza e il Pescara. Entreranno in tabellone anche le terze classificate nei tre gironi al termine della stagione regolare: Pordenone, Crotone e Cesena. Domani alle 12 il sorteggio per decidere tutti gli accoppiamenti.

Entella-Gubbio 3-1: il tabellino

Reti: 3' e 61'Merkaj, 9' Ramirez, 18' st Merkaj, 85' Vazquez (rig.).

Entella(3-4-1-2): Borra; Parodi, Chiosa (3' Sadiki), Manzi; Zappella, Corbari (75' Rada), Paolucci, Tomaselli; Ramirez (67' Reali); Merkaj (75' Faggioli), Clemenza (46' Meazzi).

Gubbio (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini (46' Toscano); Corsinelli (65' Dutu), Rosaia, Bontà (46' Vazquez), Nicolao; Bulevardi (65' Arras); Spina (67' Tazzer), Di Stefano.

Arbitro: Tremolada di Monza

Ammoniti: Corbari, Manzi, Braglia, Bontà, Merkaj, Volpe, Reali, Borra.