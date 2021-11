Entella-Grosseto 1-0, Volpe: “Determinanti i cambi”

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

Terza vittoria di fila in campionato e quinto posto, l’Entella è tornata anche se oggi ha sfondato il muro del Grosseto solamemte al novantesimo con il rigore di Lescano.

Mister Volpe è soddisfatto: “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, loro sono ben organizzatii e hanno difeso con tanti uomini dietro alla linea della palla. Abbiamo faticato a trovare le giuste soluzioni nel primo tempo, nella ripesa è andata meglio e abbiamo creato di più. La vittoria non era scontata ed è stata difficile perché loro avevano bisogno di punti. I cambi sono stati determinanti, la squadra è stata brava e siamo tutti molto felici”.

Volpe commenta Entella-Grosseto 1-0

Un successo all’ultimo respiro per l’Entella: “La squadra ci ha creduto fino in fondo, la vittoria è meritata. Abbiamo lavorato bene durante tutta la settimana, sapevamo che sarebbe stata una gara importante anche per la nostra classifica”.

Il segreto sono stati i cambi: “Sono contento soprattutto per Meazzi che ha giocato poco ma oggi ci ha fatto vincere la gara conquistando il rigore. Chi è entrato dalla panchina ha fatto bene, i cambi devono essere determinanti e lo saranno ancora di più quando avremo tutti a disposizione”.

La svolta è la ritrovata forza in difesa con soli due gol subiti nelle ultime cinque gare: “Dobbiamo ripartire da questa solidità, tutta la squadra partecipa alla fase difensva e così abbiamo ritrovato il giusto equilibrio”.