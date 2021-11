Entella, verso il Grosseto con i dubbi Schenetti e Dessena

Dopo due vittorie in fila contro Imolese e Ancona-Matelica, l’Entella non ha nessuna intenzione di fermarsi. La crisi, con sei giornate senza successi, sembra ormai lontana anni luce e la classifica racconta di un settimo posto con 19 punti, solo uno meno del Pescara quarto e a portata di sorpasso.

Vietato fermarsi quindi e il prossimo match sarà contro il Grosseto in casa, partita da non sbagliare anche perché l’avversario è penultimo con dieci punti e non vince da cinque turni. Un esame di maturità non tanto tecnico, ma morale e psicologico per i chiavaresi che non possono sbagliare

Problemi di formazione per l’Entella con il Grosseto

Volpe arriverà al match con la solita emergenza in difesa, ancora una volta non ci saranno Pellizzer e Silvestre, e con tre dubbi da sciogliere per tre pedine importanti. In mediana rischia di non farcela Daniela Dessena, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, le speranze ci sono, ma nessuno vuole prendersi rischi.

Stesso discorso anche per Schenetti, numero 10 titolare e trascinatore tecnico della squadra che da due giornate non scende in campo per un problema al ginocchio. Niente di grave, lo hanno rivelato anche gli esami a cui si è sottoposto dopo la sfida di Carrara. Il rientro appare sempre più vicino, ma ancora non si sa se potrà verificarsi già domenica. Terzo dubbio della vigilia riguarda Pavic, per tutti e tre saranno decisive le ultime sedute di allenamento prima della gara.