Entella, due squalificati per il Grosseto: Paolucci non preoccupa

Il successo con l’Ancona-Matelica di martedì sera al Comunale è già derubricato alla voce “passato”. L’Entella non ha il tempo di godersi il successo che la porta a meno a due dal Cesena terzo perché sabato alle 17,30 sarà impegnato contro il Grosseto. L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria anche in trasferta dopo le sconfitte con Lucchese e Vis Pesaro e il pari contro l’Imolese. Per cercare di risalire in classifica servono i tre punti lontano dal Comunale che invece è un vero e proprio fortino: cinque le vittorie di fila.

Volpe inizia già a pensare alla formazione da opporre ai toscani e qualche problema lo avrà. Non ci saranno i lungodegenti Capello e Morosini sostituiti egregiamente da un super Schenetti. Fuori dai giochi anche Lescano e Coppolaro che dopo il “giallo” da diffidati di martedì sera vanno in squalifica.

C’è però anche una buona notizia, il capitano e regista Paolucci, uscito nella ripresa del match con l’Ancona-Matelica, non sembra avere particolari problemi. La botta è stata forte ma non dovrebbe lasciare strascichi tali da fargli saltare il match di sabato.