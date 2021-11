L’Entella sfonda il muro del Grosseto al fotofinish

L’Entella suda, colpisce due legni, ma al 90’ con il rigore di Lescano trova il modo per fare sua anche la gara casalinga contro il Grosseto di oggi. I ragazzi di Volpe spiccano così il volo grazie alla terza vittoria consecutiva che gli permette di salire a quota 22 punti e al quinto posto in classifica.

La cronaca di Entella-Grosseto

Caampo pesante per la tanta pioggia caduta ed Entella che non riesce subito a sfondare il muro del Grosseto. Nel primo tempo i chiavaresi collezionano calci d’angolo, ma quasi mai si rendono pericolosi in una gara che appare molto difficile fin dal suo principio.

Nella ripresa il giovane Lipani cerca di approfittare dell’uscita maldestra di Barosi ma non inquadra la porta. Al 70’ Morosini entra in area e calcia ma la palla si stampa sul palo della porta toscana. La dea bendata si gira dall’altra parte anche al 77’ con il colpo di testa di Dessena che impatta sulla traversa. Nel finale arriva però la rete che vale i tre punti: al 90’ calcio di rigore per falllo su Meazzi, Lescano si presenta sul discehtto e non sbaglia. Finisce così 1-0 e l'Entella adesso vola.

Il tabellino di Entella-Grosseto

Entella-Grosseto 1-0

Marcatori: 91’ Lescano (rig.)

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Coppolaro, Chiosa (73’ Bruno), Barlocco; Lipani (53’ Dessena), Paolucci (83’ Meazzi), Karic; Capello (72’ Merkaj); Lescano, Magrassi (53’ Morosini).

Grosseto (3-5-2) Barosi, Salvi, Siniega, Ciolli; Raimo, Piccoli (71’ Artioli), Fratini, Cretella (86’ Ghisolfi), Semeraro (87’ Verducci); Arras (71’ Scaffidi) Dell’Agnello (19’ Moscati).

Ammoniti: Moscati, Barlocco, Karic