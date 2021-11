Entella-Grosseto, le probabili formazioni: Lescano e Magrassi in attacco

Oggi alle 17,30 l’Entella torna in campo per sfidare il Grosseto nel girone B di serie C. I chiavaresi sono reduci da sue successi in fila e sfidano la penultima in classifica in profonda crisi. Il tris di successi servirebbe per salire ancora in classifica e provare ad inserirsi nei quartieri alti della graduatoria.

Volpe studia la formazione da opporre al Grosseto e ha qualche problema legato, come al solito, all’infermeria, non ci saranno per esempio Silvestre e Pellizzer, mentre Schenetti, Dessena e Pavic recuperano ma probabilmemte solo per la panchina.

Così davanti a Borra, Bruno si gioca il posto al centro della ritroguardia vicino a Coppolaro con Chiosa. In mezzo conferma in arrivo per il giovane Lipani che sarà lo scudiero di Paolucci e Karic. Non cambierà invece l’attacco con l’eroe di Ancona Magrassi confermato insieme a Lescano e al trequartista Capello.

Il Grosseto si presenterà al Comunale schierandosi a specchio, con il 4-3-1-2 quindi, in cui Dell’Agnello e Moscati saranno le punte con alle spalle Marigosu. Fratini sarà il centro della manovra, in porta invece ci sarà Barosi.

Le probabili formazioni di Entella-Grosseto

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Coppolaro, Bruno, Barlocco; Lipani, Paolucci, Karic; Capello; Lescano, Magrassi.

Grosseto (4-3-1-2) Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Piccoli, Fratini, Cretella; Marigosu; Dell’Agnello, Moscati.