Entella, Gozzi elogia Volpe: "Allenatore di prospettiva, ha riportato entusiasmo"

Il sogno è finito, l'Entella non è riuscita a centrae la promozione in Serie B pedendo ai palyoff contro il Palermo in una doppia sfida dalle mille emozioni. La stagione è terminata e sul sito ufficiale della società a tracciare il bilancio è il presidente Gozzi: “La partita di Palermo, con quella cornice di pubblico e quell’atmosfera, è stata straordinaria. È mancata solo un po’ di maturità nella gestione del doppio vantaggio, ma non posso che essere orgoglioso dei ragazzi e dello staff. Hanno lottato sino alla fine”.

Il Presidente biancoceleste, poi, analizza la stagione appena conclusa e rilancia le ambizioni future: “Venivamo da una retrocessione dolorosissima, l’obiettivo di questo campionato era quello di ricostruire basi solide e riaccendere un po’ di entusiasmo tra i nostri tifosi. Ci siamo riusciti. Abbiamo costruito un gruppo forte e coeso che voglio mantenere e migliorare, puntiamo a fare operazioni mirate per rinforzare la squadra. Ridimensionamento? Tutt’altro. Come detto siamo ripartiti, ora vogliamo alzare l’asticella. Puntiamo a fare sempre meglio e l’energia che abbiamo respirato in città nelle ultime settimane sarà un fattore imprescindibile per toglierci tante soddisfazioni”.

Infine l'elogio del tecnico Volpe: “Gennaro ha dimostrato sul campo di essere un allenatore di prospettiva, al suo primo anno da tecnico dei grandi ha portato l’Entella a sfiorare la semifinale playoff. Con i risultati ha riavvicinato Chiavari e i tifosi alla squadra. Non dobbiamo disperdere il lavoro fatto in questa stagione. L’energia del nostro stadio sarà fondamentale per raggiungere traguardi importanti”.