Entella, parte la nuova stagione: la carica di Gozzi e Volpe

L'Entella è pronta per una nuova stagione, la terza di fila in Serie C. Oggi la squadra è partita alla volta di Tavarone dove svolgerà il ritiro estivo in vista dei primi impegni ufficiali di agosto in Coppa Italia e in campionato.

Il tecnico Volpe e la nuova Entella

Prima del via ufficiale ha parlato il tecnico Volpe: “Ho voglia ed entusiasmo di ricominciare con nuovi stimoli, non vedo l’ora di iniziare insieme al mio staff in cui ripongo grande fiducia. Arriviamo da un’annata particolare in cui abbiamo sfiorato la vittoria del campionato, dobbiamo archiviare questa delusione perché il passato non si può cambiare, mentre il presente dipende da noi. Si riparte con un nuovo ciclo, abbiamo perso giocatori e persone importanti ma penso sia fisiologico. Gli obiettivi non cambiano, abbiamo un presidente ambizioso che garantirà una squadra competitiva.

Dai giovani mi aspetto entusiasmo, freschezza e tanta corsa. Avere tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutto il club. La società investe e crede nei suoi giovani, nella mia gestione hanno debuttato 14 giocatori del vivaio, anche da parte mia c’è grande attenzione in questo senso.

Questione stadio? Non voglio entrare in queste dinamiche, mi concentro solo sul campo. Lasciatemi però dire che l’Entella è il patrimonio di una città intera, non solo di Gozzi, e che il calcio deve unire e non dividere”.

La lettera di Gozzi

I ragazzi che partiranno per Tavarone, lo faranno caricati dalla lettera pubblicata dal sito ufficiale dell'Entella a firma del presidente Antonio Gozzi: Carissimi ragazzi,

oggi prende il via la nuova stagione e ci tenevo a inviarvi il mio affettuoso in bocca al lupo per l’inizio dell’attività.

La serie C è un campionato molto complicato e insidioso, senza contare che nel prossimo torneo troveremo sulla nostra strada nuovi club blasonati e città importanti.

Ma sono molto fiducioso perché credo fortemente nella dirigenza, nello staff tecnico ed in ognuno di voi. Nutro grande stima nei confronti del calciatore, ma anche della persona, perché avete tutti il DNA dell’Entella: siete dei combattenti.

Stiamo lavorando per allestire una squadra più giovane, ma puntellata da elementi di assoluta qualità e esperienza che arriveranno nelle prossime settimane.

Questa scelta, lo ribadisco con chiarezza anche per chi fa finta di non capire, non significa essere meno ambiziosi, non significa abbassare l’asticella; significa costruire un gruppo forte con una età media più bassa, che possa iniziare una stagione di successi duraturi e aprire un altro importante ciclo.

A tutti coloro che fanno parte del nostro club dico di entrare, ogni giorno in sede o in campo, orgogliosi della maglia biancoceleste, perché dell’Entella si parlerà ancora a lungo come uno degli episodi più belli e importanti di un calcio italiano con tanti club che vivono alla giornata, spesso affogati dai debiti.

Salirò presto per salutarvi nella splendida e accogliente cornice di Tavarone che anche quest’anno ci ha accolto con tanta disponibilità e amicizia.

I convocati per il ritiro dell'Entella

Trenta sono in totale i giocatori che sono partiti per Tavarone, ecco l'elenco ufficiale: Banfi, Bellotti, Bonini, Chiosa, Clemenza, Corbari, Costa, De Lucia, Di Mario, Faggioli, Favale, Ferraro, GIammarresi, Lipani, Manzi, Mazzadi, Meazzi, Merkaj, Muller Cecchini, Parodi, Paroni, Reali, Sadiki, Siatounis, Siaulyus, Tascone, Thioune, Tomaselli, Zamparo, Zappella.