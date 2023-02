L'Entella sorride, bomber Merkaj è tornato

Silvio Merkaj è tornato e l'Entella ha spiccato il volo. Il bomber che l'anno scorso era stato tra i protagonisti più brillanti nonostante fosse alla prima stagione tra i professionisti, ci ha messo un po' a carburare in quella che doveva essere l'annata della consacrazione.

L'Entella ha ritrovato Merkaj, quanto gol nel 2023

L'attaccante di Volpe è rimasto a secco per sette giornate prima di trovare la prima rete in campionato, si è infatti sbloccato il 16 ottobre contro l'Olbia e sembrava aver spiccato il volo visto che aveva poi messo la pallla in rete nelle successive due gare contro Montevarchi e Ancona, tre reti per tre vittorie.

Poi però il bomber si è inceppato di nuovo e per altre nove gare tra campionato e Coppa Italia non è riuscito a mettere la prorpia firma sul tabellino, la quarta rete è arrivata solo il 17 dicembre nella sconfitta interna 2-1 con il Siena.

Poi è arrivato il 2023 e la musica è decisamente cambiata, nel nuovo anno Merkaj ha segnato cinque gol in cinque gare di campionato restando all'asciutto solamente nello 0-0 con il Gubbio di due turni fa. L'attacante ha messo a referto un gol con l'Alessandria, la prima doppietta stagionale con il Rimini e poi è andato in rete anche con la Carrarese e domenica scorsa con l'Imolese, un gol arrivato al 96' e che ha regalato i tre punti all'Entella. Adesso Merkaj è il capocannoniere dei chiavaresi con nove centri ed è al quarto posto della classifica marcatori del girone B di Serie C dietro a Corazza del Cesena (14), Santini del Rimini (13) e Paloschi del Siena (10).