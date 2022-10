Entella, che colpo: preso Gaston Ramirez

L'Entella piazza un colpo importante per la Serie C: i chiavaresi infatti ingaggiano ufficialmente Gaston Ramirez. La conferma della notizia che era nell'aria da qualche tempo arriva direttamente dal comunicato apparso sul sito del club: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Gastón Ramírez, nato a Fray Bentos (Uruguay) il 2 dicembre 1990. A Gastón, che da alcune settimane si stava allenando con noi, un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Antonio Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Per l'uruguaiano è la prima esperienza in Serie C dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Sampdoria e Bologna, per oltre 170 volte con 26 gol, e in Premier League con Southampton e Hull City, in questo caso 48 le partite con 6 gol. L'anno scorso Ramirez aveva giocato da gennaio a giugno nel Monza, in Serie B, mettendo a referto sei partite e un gol nella cavalcata dei brianzoli verso la prima promozione nel massimo campionato della loro storia.

Mancino educatissimo e tanta qualità, Ramirez è sicuramente un innesto molto importante per la squadra di Volpe che lo potrà schierare fin dalle prossime gare. A 32 anni l'unica incognita è rappresentata dai problemi fisici che lo hanno frenato nelle sue ultime stagioni.