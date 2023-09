L'Entella ha scelto Gallo, la probabile formazione del nuovo allenatore

Uscire dalla crisi con un nuovo allenatore, è questa la ricetta dell'Entella che dopo il derby perso con il Sestri Levante ha esonerato Volpe, ieri è scesa in campo agli ordini del tecnico della Primavera Melucci, e dalla prossima partita avrà come guida tecnica Fabio Gallo. A lui il compito di rialzare una formazione che ha pareggiato le prime due sfide e poi perso le successive due, compresa quella con la Vis Pesaro di ieri.

La formazione dell'Entella con il nuovo allenatore Fabio Gallo

Il primo test sarà quello di sabato prossimo alle 18,30 con l'Arezzo al Comunale, un match da non fallire per cercare come primo obiettivo di allontanarsi dalle zone basse della classifica. Fabio Gallo arriva all'Entella dopo le esperienze con Como, Spezia, Ternana, Potenza e Foggia, ultima avventura finita con l'esonero poco dopo la metà della stagione. Proprio dall'esperienza in Puglia ritroverà a Chiavari Petermann, probabile titolare inamovibile nel cuore del campo, e Kotenk che con il mister ha trovato poco spazio in rossonero.

Il modulo preferito e maggiormente utilizzato a Foggia da Gallo è stato il 3-5-2, lo stesso scelto da Volpe nell'ultimo anno di Entella. L'alternativa è il 4-3-1-2, che il tecnico ha messo in campo spesso a inizio carriera e non ha mai dimenticato. La sensazione è che, anche per come è stata costruita la squadra, si partirà dalla difesa a tre con Parodi, Bonini e Manzi che scaldano i motori. A centrocampo difficile non trovare spazio a Meazzi, il più in forma dei suoi, con Petermann regista e uno tra Tascone e Corbari a completare la selezione nel cuore della mediana. Sugli esterni Zappella e Tomaselli dovrebbero essere i prescelti mentre c'è molto traffico in attacco. Se Gallo dovesse scegliere la formula con il doppio centravanti Santini, Zamparo e Faggioli si giocheranno i due posti altrimenti ci sarà spazio vicino a un vero bomber per la fantasia di Clemenza o Disanto.

Se la scelta ricadrà sul 4-3-1-2 ecco che i due fantasisti potrebbero spazio insieme a sostegno dell'attaccante centrale, Santini è sembrato quello in condizioni migliori. La mediana dovrebbe essere la stessa, mentre per la difesa a quattro Parodi può spostarsi a destra a Zappella arretrare sulla linea della retroguardia.