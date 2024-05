Entella, Gallo confermato

L'Entella non cambia, dopo la fallimentare stagione appena conclusa con la salvezza conquistata solo all'ultima giornata, sulla panchina de chiavaresi resta Fabio Gallo. Ad annuciarlo è stato il club con una nota sul sito ufficiale: "Il presidente Gozzi e l’intera dirigenza comunicano di aver trovato l’accordo con il tecnico Fabio Gallo e il suo staff per il rinnovo biennale del contratto. Vogliamo tornare al più presto al lavoro per rilanciare l’attività e costruire un nuovo ciclo".

Gallo resta al suo posto e proverà a far partire un nuovo progetto vincente ma per farlo dovrà invertire la rotta rispetto a quanto visto in questo campionato. Arrivato dopo l'addio di Volpe, su cui è pesato il brutto inizio di stagione e il derby perso con il Sestri Levante, l'attuale allenatore si è seduto in pachina 34 volte con 11 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. Un bottino magro con una media di 1,23 punti a gara, non molto ma va anche detto che a gennaio c'è stata una vera e propria rivoluzione con tantissimi cambi nella rosa e una squadra praticamente tutta nuova.

Ora che è stato scelto l'allenatore, l'Entella dovrà iniziare a pensare al mercato, servono rinforzi per provare a lottare di nuovo per traguardi importanti come è sempre stato negli ultimi anni.