Entella, verso il Pescara: problemi di formazione per Volpe

E' già tempo di tornare in campo per l'Entella che dopo aver ribaltato il Gubbio si trova davanti l'ostacolo Pescara nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Domani alle 20,30 all'Adriatico la prima sfida, mercoledì il ritorno al Comunale sempre allo steso orario, il destino della stagione dei chiavaresi si decide in 180 minuti.

Entella, gli assenti per la sfida al Pescara

Tutto in due notti e Volpe dovrà affrontare almeno la prima con qualche defezione importante. Secondo quanto rivelato oggi da Il Secolo XIX tre saranno i sicuri assenti e altri tre sono a rischio. Non ci saranno Chiosa in difesa, Tascone a centrocampo e Morosini in attacco. Il centrale si è infortunato all'inizio del match con il Gubbio e tra le tre sarà l'assenza più pesante visto che nel settore arretrato potrebbe non esserci anche il lungodegente Pellizzer. Volpe a quel punto potrebbe schierare Sadiki, Parodi e Manzi con il solo Reali come alternativa.

Maggiore la scelta a centrocampo, dove è a rischio anche Tenkorang, ma ci saranno Paolucci e Corbari, i titolari. Molte le scelte offensive con Merkaj, Clemenza e Ramirez che hanno dimostrato con il Gubbio di essere in grande forma, ma i nodi nella formazione titolare non sono ancora stati sciolti: Zamparo, Faggioli e Meazzi scalpitano e proveranno a prendersi una maglia fino all'ultimo.

Un solo assente per Zeman che dovrà rinunciare in difesa a Brosco, fermato da un infortunio, ma per il resto avrà tutta la rosa a disposizione e schiererà ovviamente il suo 4-3-3 iperoffensivo. Due i giocatori da tenere d'occhio, il primo è Rafia, cresciuto tra Lione e Juventus Nex Gen è letteralmente esploso con l'arrivo dell'allenatore Boemo, il secondo è Delle Monache, esterno classe 2005 di proprietà della Sampdoria. Attenzione poi alla carica dell' ex, il centravanti dovrebber essere infatti Lescano.