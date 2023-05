Entella, due assenze contro il Gubbio

Il momento di tornare in campo è quasi arrivato per l'Entella che domani alle 20,30 sfida il Gubbio nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. I chiavaresi non giocano una partita ufficiale dal 23 aprile, vittoria a Siena, mentre gli avversari hanno eliminato Recanatese e Pontedera con un doppio pareggio nei primi due turni.

Volpe prepara la squadra che dovrà affrontare la prima gara nella corsa verso la Serie B. L'Entella è testa di serie e quindi può permettersi di pareggiare il doppio confronto che si annuncia da battaglia, nelle due gare di campionato le partite sono finite 0-0 e sono state molto tese.

La probabile formazione dell'Entella contro il Gubbio

La formazione è quasi pronta, come ricorda Il Secolo XIX, hanno recuperato quasi tutti, compreso Clemenza reduce dal lungo stop per l'infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare buona parte della stagione e apparso in buona forma durante le ultime sedute di lavoro. Gli unici assenti saranno Pellizzer e Barlocco che non sono riusciti a recuperare dai rispettivi problemi. In difesa quindi giocherà Sadiki con Chiosa e Parodi davanti a Borra, mentre sugli esterni Favale e Tomaselli dovrebbero partire titolari.

Per il resto nessun dubbio sulla coppia d'attacco formata da Merkaj e Zamparo, alle loro spalle più Ramirez di Meazzi e Clemenza, mentre in mediana Corbari e Paolucci sono favoriti su Rada, Tascone, Siatounis e Tenkorang.