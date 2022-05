Entella, Volpe e la sfida al Foggia: "Stimolante affrontare Zeman"

L'Entella domani alle 18 affornta in trasferta il Foggia nel primo turno dei playoff di Serie C, fase Nazionale. I chiavaresi voleranno in Puglia con la possibilità di pareggiare il doppio confronto, la seconda si sfiderà si giocherà al Comunale il 12 maggio, perché sono testa di serie. Volpe però alla vigilia della sfida non pensa a qusto fattore: "I giocatori stanno bene sono centrati c'è la giusta e sana tensione, affrontiamo una partita importante. Sarà stimolante perché troveremo lo stadio pieno, si affrontano due squadre forti e cercheremo di vendere cara la pelle fino alla fine"

Come si affornta il Foggia, la ricetta è semplice per il tecnico dell'Entella: "Bisogna correre, Zeman è un allenatore che ha fatto la storia e che continua ad insegnare calcio, sarà stimolante affrontarlo. Hanno fatto tantissimo gol, dovremo essere bravi a sfruttare le occasione che ci condereanno"

Chiaro anche il messaggio ai suoi ragazzi: "E'una sfida che si giocherà su 180 minuti, chiaro che dovremo limitare al massimo gli errori, dovremo essere la migliore versione di noi. Abbiamo il vantaggio di avere quasi tutta la rosa a disposizione, questo mi regala la possilità di scegliere e di cambiare a partita in corso"