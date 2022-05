Entella, Volpe e la sfida al Foggia: "Crediamo nella rimonta"

Domani alle 20,30 l'Entella sfida il Foggia per ribaltare la sconfotta 1-0 dell'andata. Alla viglia parla il tecnico della Virtus Gennaro Volpe: "Era il 16 luglio quando abbiamo iniziato dal ritiro il nostro cammino, di strada ne abbiamo fatta tanta, lavorando duramente. Abbiamo fatto un grande percorso, domani possiamo farlo diventare grandissimo. Ci vorrà una grande prestazione, una grande partita, di grande lucidità. Dovremo essere bravi nella lettura della gara, i dettagli faranno la differenza”.

La risposta alla sconfitta dell'andata è piciuta a Volpe: “Nei ragazzi ho visto la reazione giusta, quella di una squadra che crede nella possibilità di ribaltare il risultato e passare il turno. Dovremo essere perfetti e migliori del Foggia in tutto. Sono straconvinto del fatto che domani ce la giocheremo. Rappresenteremo non solo una società ma un’ intera città, la città di Chiavari, che non sarà grande come Foggia ma è grande in tante altre cose”.

L'Entella deve vincere a tutti i costi “Avere uno stadio con tante persone non fa altro che gratificare il nostro lavoro e caricare la squadra a mille, noi su questo campo abbiamo fatto 238 allenamenti, qui ci sono i nostri sacrifici e il nostro sudore, vogliamo raccogliere il frutto di tutti i nostri sacrifici”.