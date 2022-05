Entella-Foggia, probabili formazioni: un dubbio in ogni reparto per Volpe

Vincere per continuare la corsa nei playoff di Serie C. Non c'è alternativa per l'Entella che dopo lo 0-1 dell'andata deve battere il Foggia per prendersi il passaggio del turno. Volpe punta forte sul Comunale, fortino della Virtus che nelle ultime nove uscite casalinghe ha vinto otto volte e pareggiato una.

Le ultime di formazione dal quartier generale dei liguri parlano di tre posti ancora da assegnare. Il primo è in difesa dove Chiosa ha recuperato dal problema muscolare, sta bene e dovrebbe giocare titolare, se Volpe non dovesse ritenerlo però pronto dal primo minuto al suo posto andrà Sadiki con Pellizzer a fianco per difendere la porta di Borra.

Non recupera invece capitan Paolucci, assenza pensatissima a centrocampo. L'uomo d'ordine dell'Entella non è riuscito a superare l'infortunio al ginocchio, al suo posto dovrebbe essere confermato Dessena, in vantaggio su Palmieri, con Rada e Karic a chiudere la linea mediana.

C'è ancora una maglia da assegnare in attacco. Schenetti giocherà alle spalle delle punte con Merkaj sicuro del posto e solito ballottaggio Lescano-Magrassi per la terza maglia, come da qualche tempo a questa parte il favorito è il secondo. Nel Foggia di Zeman, che oggi compie 75 anni, non ci sarano gli squalificati Di Pasquale, Rizzo e Gallo, ma rientra Garattoni.

Entella-Foggia: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Barlocco;Dessena, Rada, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi.

Foggia (4-3-3) Dalmasso, Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicolao; Di Paolantonio, Petermann, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.