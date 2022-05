Entella, Paolucci in dubbio per la sfida al Foggia

L'Entella viaggia veloce verso la gara di andata della fase nazionale dei playoff di Serie C. Nel primo turno i chiavaresi incontreranno il Foggia di Zdenek Zeman, la sfida di andata si giocherà domenica 8 maggio alle 18, la seconda giovedì 12 maggio alle 20,30. La Virtus ha il vantaggio di essere testa di serie e quindi di poter anche pareggiare nel doppio confronto per passare il turno.

Paolucci in dubbio per Foggia-Entella

Le insidie di certo non mancheranno, la prima sarà lo Zaccheria, uno stadio bollente con tantissimi tifosi, la capienza è di 25000 persone, pronti a spingere il Foggia. La seconda è proprio la formazione di Zeman, uno degli attacchi migliori dell'intera Serie C. L'Entella quindi dovrà lottare su ogni pallone e si presenterà con la migliore delle formazioni possibili, anche se ha un grosso problema in mezzo al campo.

Nel match contro l'Olbia è uscito malconcio dal terreno di gioco il regista e capitano Paolucci. Ieri il giocatore ha sostenuto gli esami al ginocchio e al momento è in dubbio per prendere parte alla gara di andata. Se non dovesse farcela si scalda Palmieri, o in alternativa Dessena. Per il resto i dubbi sono sempre i soli con il doppio ballottaggio Sadiki-Pellizzer in difesa e Magrassi-Lescano in attacco.