Entella, il punto sugli infortunati alla vigilia della sfida con il Foggia

Ancora ventiquattro ore di attesa e poi sarà il momento della verità. L’Entella prepara a Chiavari la partita di ritorno del playoff di Serie C contro il Foggia con l’obbligo di vincere domani sera alle 20,30 al Comunale dopo aver perso all’andata 1-0.

Entella, Chiosa recuperato per il Foggia

Volpe inizia a pensare alla formazione da schierare per ribaltare il risultato, basta vincere con un gol di scarto visto che la Virtus è testa di serie. Molto dipenderà dagli infortunati e dal fronte infermeria arriva una buona notizia. Il difensore centrale Chiosa ha recuperato dal problema muscolare accusato allo Zaccheria che lo aveva costretto ad uscire dal campo intorno al ventesimo minuto.

Gli esami non hanno riscontrato particolari problemi, il giocatore dovrebbe quindi essere a disposizione ed è un recupero molto importante. Chiosa è infatti il puntello della retroguardia, al suo fianco invece verrà sciolto solamente a poche ore dal match il ballottaggio tra Sadiki e Pellizzer con il secondo che ha vinto la sfida all’andata.

Entella-Foggia: le condizioni di Paolucci

Difficile invece il recupero di Paolucci che continua a combattere con l’infortunio al ginocchio accusato contro l’Olbia. Il dolore c’è ancora e il tempo stringe, il giocatore farà di tutto per esserci ma al momento le chance di vederlo in campo sono poche. Volpe potrebbe così confermare la mediana dell’andata con Dessena, Karic e Rada, tanti muscoli e molti inserimenti per provare a fare male al Foggia.