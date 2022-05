Entella, Gozzi e Volpe in coro dopo la vittoria sul Foggia: "Serata magica"

Foggia ribaltato e passaggio al secondo turno dei playoff di Serie C conquistato. La serata di ieri al Comunale è stata magica per l'Entella che prima è passata in vantaggio, poi è stata ripresa, è rimasta in dieci, ma non ha ceduto, anzi, con Capello ha trovato il gol vittoria. Al termine della gara non trattiene a gioia il presidente Gozzi: “Una partita da Entella, una bellissima gara, vanno fatti i complimenti al Foggia che ha giocato una partita importante mettendoci molto in difficoltà. I ragazzi, anche in 10, sono stati bravi a tirar fuori quel carattere che è indispensabile per fare bene in questo sport. Bellissimo spettacolo sugli spalti, grazie ai tifosi dell’Entella che hanno sostenuto la squadra. Straordinario il tifo foggiano. Non ho mai visto al Comunale una tifoseria così importante, l’applauso ai giocatori dopo un’uscita dai play off e la fine di un sogno mi ha molto emozionato e colpito. Sono episodi che fanno bene al calcio e che andrebbero valorizzati, questo è il vero spirito, sostenere i propri colori anche quando si perde”.

Il primo tifoso indica il segreto della squadra: "La soddisfazione più importante è stata la scelta di Gennaro Volpe, non tutti credevano in questa decisione, io ci ho sempre creduto fortissimamente, sono contento per lui perché andare avanti dopo un quarto posto nella regular season conferma che Gennaro ha la stoffa del grande allenatore, sono convinto che con lui faremo cose molto importanti. Gli allenatori si riconoscono proprio da queste serate, quando vinci partite così, contro grandi squadre. È stata una stagione di ricostruzione, credo che questa serata scacci tutti i fantasmi della retrocessione e ricollochi l’Entella nel suo percorso naturale che è quello di una grande squadra e di una grande società che aspira a palcoscenici importanti”.

E proprio il tecnico analizza così la sfida: “Siamo tutti felici, è una grandissima soddisfazione, ci siamo complicati la vita dopo un grandissimo primo tempo e un ottimo approccio. Questa squadra ha dimostrato di avere anima e cuore, altrimenti non vinci una partita del genere in 10 per più di 30 minuti. Complimenti a tutti, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Dopo gol ed espulsione siamo stati bravi a rimanere in partita, alla prima occasione, come fanno le squadre che credono davvero in quel che fanno, abbiamo trovato la rete del vantaggio. Stasera c’era qualcosa di magico nell’aria, vedere uno stadio così, con un’atmosfera del genere, è stato spettacolare. Complimenti al Foggia che ci ha dato del filo da torcere, ma ha prevalso il nostro cuore”.