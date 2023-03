Entella-Fiorenzuola 3-1, Volpe: "Vittoria importantissima"

Finisce 3-1 la sfida tra Entella e Fiorenzuola e per i chiavaresi è la terza vittoria di fila e la terza gara consecutiva in cui segna tre reti. I liguri hanno ingranate le marce alte e volano al secondo posto staccando il Cesena ma rimanendo a meno sei dalla capolista Reggiana, si arriverà così al big match tra le prime due della graduatoria di sabato prossimo.

Entella-Fiorenzuola 3-1: le parole di Volpe

Il tecnico dell'Entella Volpe commenta così la gara di oggi al sito ufficile dei club: “In settimana abbiamo alzato il livello di attenzione perchè tutti temevamo molto questa partita. Sapevamo che avremmo avuto un solo risultato utile a disposizione e siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Avevo chiesto alla squadra di aggredire la partita ed essere riusciti a segnare in avvio ci ha aiutato molto. Siamo riusciti anche oggi a segnare 3 gol e a vincere l’ennesima partita di questo girone di ritorno e per questo vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Dispiace un po’ per il gol preso nel finale, ma la cosa più importante oggi erano i 3 punti.

Questa vittoria ci consente di andare a giocarci senza paura le nostre carte a Reggio Emilia, consapevoli del nostro valore. In questo 2023 stiamo facendo delle cose molto importanti. Dietro questi risultati c’è tanto lavoro. Non ci siamo mai disuniti, neanche nei momenti difficili e i numeri iniziano ad essere davvero importanti. Non dobbiamo, però, assolutamente fermarci perchè adesso arrivano sfide importanti, decisive, e noi vogliamo presentarci al massimo.

Reggiana e Cesena? Saranno due partite importanti e belle da giocare. Abbiamo fatto una grande rincorsa e andremo a giocarci le nostre carte senza paura".