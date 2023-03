Valanga Entella anche sul Fiorenzuola

E' straripante l'Entella di questo periodo e così anche il Fiorenzuola si arrende 3-1. La squadra di Volpe ci mette una ventina di minuti, trascinata da un grande Zamparo, a portarsi a casa l'intera posta, poi segna ancora confermandosi al secondo posto in Serie C a meno sei dalla Reggiana e staccando il Cesena.

Entella-Fiorenzuola 3-1, gol e cronaca

Volpe conferma le indicazioni della vigilia, non rischia Pellizzer in difesa, dove gioca Sadiki insieme a Chiosa e Parodi, e conferma i titolarissimi dalla cintola in su, a destra non c'è Zappella non al meglio, al suo posto Tomaselli, mentre il tridente è Ramirez-Merkaj-Zamparo ed è proprio il bomber arrivato in estate a prendersi subito la scena. Gli bastano infatti due minuti per insaccare la rete del vantaggio con un tocco su cross di Parodi.

Lo show però non è ancora finito, il Fiorenzuola prova a reagire con il tiro fuori di Stronati, ma al 23' è già costretto da alzare bandiera bianca sulla girata di Zamparo che vale il 2-0. Per l'arciere è la decima rete stagionale, secondo giocatore dell'Entella ad arrivare in doppia cifra dopo Merkaj. Nel finale del tempo lo scatenato attaccante dei liguri ci prova ancora ma questa volta non centra il bersaglio grosso.

Il dominio della squadra di casa non si ferma nella ripresa e porta al tris firmato da Corbari che infila in rete su azione da calcio d'angolo a cui segue lo squlillo degli ospiti con il colpo di testa di Piccini che vale il 3-1 finale. Da lì in poi al Comunale è accademia e tanti cambi, la festa scatta al novantesimo per il terzo successo di fila che carica e non poco l'ambiente in vista delle due sfide decisive della stagione, quella di sabato con la Reggiana e quella successiva dal 14 marzo con il Cesena.