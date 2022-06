L'Entella prepara la festa con i tifosi

Una festa a Chiavari per salutare i tifosi e dare loro appuntamento all'anno prossimo quando la squadra proverà a tornare in Serie B. L'Entella prepara la sua grande festa al termine di una stagione lunga, partita con il freno a mano tirato. e conclusasi con il ritorno dell'entusiasmo da parte dei supporters. La stessa società ha annunciato l'evento sul proprio sito ufficiale: "Sono passati 10 giorni dalla notte del Barbera. Una notte che ci ha lasciato un po’ di rammarico, ma che, allo stesso tempo, ci ha riempito il cuore d’orgoglio. La magia che abbiamo respirato nelle ultime settimane in città è stata semplicemente straordinaria, e da qui vogliamo ripartire.

Sabato 4 giugno alle 18.30, tutti i tifosi biancocelesti sono invitati a un momento di festa da vivere insieme, in Colmata. Sarà l’occasione per ritrovarci e per fare progetti sull’Entella che verrà, in compagnia del presidente, del mister e del capitano Paolucci, inoltre, verranno consegnate delle maglie speciali ai fantastici tifosi che lo scorso 21 maggio hanno seguito i biancocelesti in trasferta a Palermo".