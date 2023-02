Entella-Fermana, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Protti

Riparte la corsa dell'Entella nel girone B del campionato di Serie C. I chiavaresi sono terzi in classifica con 49 punti, a meno due dal Cesena, e con nove lunghezze da recuperare alla capolista Reggiana. La caccia al primo posto sembra quasi impossibile, ma Volpe non vuole lasciare nulla di intentato, la vittoria è l'unico obiettivo anche se non sarà facile perché la Fermana è in un buon periodo di forma.

Gli ospiti infatti sono dodicesimi con 32 punti, a più otto sulla zona retrocessione e solo a meno tre dalla quella per i playoff. Entrambe le squadre impegnate oggi al Comunale arrivano da periodi particolarmente brillanti, l'Entella ha vinto quattro delle ultime cinque sfide in campionato con un solo pareggio, la Fermana è imbattuta da sette turni con quattro successi e tre pari.

Volpe dovrebbe schierare la formazione titolare dopo il turnover di martedì scorso nel rocambolesco match con l'Imolese. Tornano Parodi in difesa e Zamparo in attacco dopo la squalifica, mentre non ci saranno Faggioli, fermato dal giudice sportivo, e Tenkorang, infortunato così come Clemenza. Confermata la difesa a tre davanti a Borra, a centrocampo si riprendono il posto Corbari e Rada, già fatto anche l'attacco con Ramirez alle spalle di Zamparo e di super Merkaj che sta vivendo un 2023 da sogno.

Entella-Fermana: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez; Zamparo, Merkaj.

Fermana (4-3-3)Borghetto, Eleuteri, Parodi, Pellizzari, Carosso; Romero, Scorza, Misuraca; Neglia, Fischnaller, Maggio.

Entella-Fermana in diretta tv e streaming

La sfida di oggi del Comunale tra Entella e Fermana verrà trasmessa solamente da Eleven Sport in streaming. La piattaforma che detiene i diritti di tutta la Serie C sarà l'unico modo per guardare la gara non inserita nel palinsesto Sky che trasmetterà integralmente alle 17,30 Ancona-Reggiana e all'interno di Diretta Gol: Cesena-Siena, Pontedera-Alessandria, Recanatese-Imolese e Rimini-Gubbio