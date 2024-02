Entella-Fermana, probabili formazioni: attacco a pezzi per Gallo

E' caccia alla vittoria per l'Entella che deve tornare al successo dopo un lungo digiuno per allontanare la zona play out e rilanciarsi in quella play off. L'occasione arriva già oggi alle 14 in casa contro la Fermana ultima in classifica, capace di vincere solo tre partite in campionato e all'ultima spiaggia.

Gallo prepara la formazione con alcuni dubbi ancora da scogliere e tante assenze in attacco, reparto in cui partiranno titolari Giovannini e Tomaselli visto che Santini è ai box per infortunio e Montevago è ancora squalificato. Per il resto torna in difesa Parodi con Bonini e Manzi, non cambia la mediana con il giovane Lipani confermato, e sugli esterni la corsa dovrebbero vincerla Zappella e Garattoni.

Nella Fermana mister Protti riproporre il 4-4-1-1, molto coperto con l'obiettivo di non subire reti e magari riuscire a colpire in contropiede. In attacco Sorrentino sarà accompagato da Giovinco, con Misuraca in mediana a provare a dare qualità alla manovra dell'ultima della classe.

Entella-Fermana, le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Bonini, Manzi, Garattoni, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Giovannini, Tomaselli

Fermana (4-4-1-1) Furlanetto, Eleuteri, Fot, Santi, Carosso; Marcandella, Scorza, Misuraca, Petrungaro: Giovinco, Sorrentino

Entella-Fermana in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Fermana di oggi alle 14 al Comunale di Chiavari sarà trasmessa in diretta tv su Sky al canale 254 e in streaming su Now TV.