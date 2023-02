Entella-Fermana 2-0, Volpe: "Bravi ragazzi, partita complicata"

Ha faticato ma alla fine è riuscita a portare a casa l'ennesimo risultato utile consecutivo l'Entella di Gennaro Volpe. I chiavaresi oggi hanno vinto 2-0 contro la Fermana grazie alla doppietta nel finale di Morosini, entrato dalla panchina e vero e proprio uomo capace di "spaccare" una partita fino a quel momento equilibrata.

Entella-Fermana 2-0, le parole di Volpe

Al termine della gara parla così il tecnico dei padroni di casa Volpe: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la Fermana non perdeva da due mesi. Siamo partiti un po’ contratti, soprattutto nei primi 10-15 minuti. Con il passare del tempo abbiamo preso le misure e trovato le giuste distanze tra i reparti creando anche i presupposti per fare gol. Peccato non aver finalizzato le occasioni avute nel primo tempo. Nella seconda frazione i cambi hanno dato vivacità, ma soprattutto non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto fino alla fine e questo atteggiamento ci ha premiato”.

“Stiamo facendo un buon percorso con tanti punti, sembra tutto scontato ma di scontato non c’è niente. Il campionato di C è molto difficile, trovi squadre organizzate con tanti giovani che vanno a mille. Le partite sono tutte da giocare, brava la squadra a rimanere aggrappata con la forza di volontà e nell’affrontare ogni gara come una finale”.