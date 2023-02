L'Entella continua a correre, Fermana ko al Comunale

Continua il 2023 da urlo dell'Entella. I chiavaresi oggi battono 2-0 la Fermana al Comunale grazie ai gol nella ripresa di Morosini, entrato dalla panchina, e volano al secondo posto scavalcando il Cesena che nella gara delle 17,30 con il Siena proverà il controsorpasso. Per la squadra di Volpe è l'ottavo risultato utile consecutivo con sei vittore tra campionato e Coppa Italia e un solo pareggio con il Gubbio.

Entella-Fermana 2-0, cronaca e gol

Qualche cambio nello schieramento di Volpe che torna in panchina dopo lo stop per squalifica di domenica scorsa. L'allenatore della Virtus sceglie Sadiki in difesa con Parodi e Chiosa, mentre alle spalle delle punte c'è Meazzi e non Ramirez, tutto secondo pronostico in attacco dove insieme a Merkaj c'è Zamparo che ha scontato la giornata di stop imposta dal giudice sportivo contro l'Imolese.

La gara ci mette un po' ad entare nel vivo, la Fermana è molto attenta e i padroni di casa non spingono subito sull'accceleratore. Al 26' prima occasione con Meazzi che mette in mezzo e Zamparo che gira ma il pallone finisce alto. Due minuti più tardi Entella vicinissima al vantaggio, questa volta è Meazzi ad avere la palla per superare Borghetto che lo "mura" in uscita. Prima del duplice fischio altra azione pericolosa dei chiavaresi con Zamparo che non trova la deviazione giusta.

Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a fare la gara ma senza riuscire ad impensieri più di tanto il portiere della Fermana. Al 64' piccolo "giallo" con il pallone calciato da Zamparo che viene toccato con un braccio da un difensore ma per l'arbitro non è rigore. La Fermana però non è solo difesa e a ventii minuti dal termine colpisce un palo con Maggio che fa tremare tutto il Comunale. Nel finale l'Entella trova la rete del vantaggio, è il 78' quando Morosini, entrato da appena otto minuti, mette in rete di testa su assist al bacio di Parodi il gol dell'1-0. A pochi secondi dal termine arriva anche il sigillo sul successo con il 2-0 in contropiede ancora di Morosini.