Entella, Volpe dopo il pari con la Fermana: "Così fa male"

Merkaj illude l'Entella che pareggia contro la Fermana in trasferta 1-1 dopo essere passata in vantaggio proprio con il suo attaccante. A fine primo tempo arriva però il pari dei padroni di casa su rigore e così per la seconda partita di fila la Virtus non riesce a vincere scivolando così al setso posto in classifica.

Fermana-Entella 1-1: le parole di Volpe dopo la gara

Il tecnico dell'Entella Volpe non nasconde la delusione nell'intervista post gara ai canali ufficiali dell'Entella: "C’è davvero enorme rabbia per non aver vinto la partita, una gara come quella di oggi necessita di pochi commenti. Penso che la squadra, soprattutto nel secondo tempo abbia dominato. Siamo stati per ottanta minuti nella metà campo avversaria e ho perso il conto delle palle messe nella loro area di rigore".

Altra prestazione importante, come quella con la Reggiana, ma solo un punto, è questo il rammmarico più grande per Volpe: "Se penso alle ultime due partite giocate, alla mole di gioco creata e ai punti conquistati mi arrabbio davvero tanto, ma questo è il calcio e dobbiamo accettarlo e andare a vanti. Riguarderemo la partita e analizzeremo quello che è successo. Dispiace per l’errore che ha provocato il gol della Fermana, ma avremo dovuto vincerla ugualmente.

Mercoledì si torna in campo subito contro il Teramo: "Dobbiamo essere bravi a tuffarci subito nella prossima partita nonostante la delusione di non aver vinto quella di oggi. La squadra si sta esprimendo bene, ma dobbiamo assolutamente essere più cattivi negli ultimi trenta metri”.