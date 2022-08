Entella, il prossimo test sarà con la Feralpi Salò

L'Entella continua la marcia di avvicinamento all'esordio ufficiali in Coppa Italia del 21 agosto, più problematico al momento sapere quando inizierà a Serie C con la prima giornata che potrebbe slittare in avanti e non scattare il 28 agosto come da programma iniziale. La squadra d Volpe aspetta e nel frattempo mercoledì sarà di nuovo in campo come anunncia il sito ufficiale dei chiavaresi:

"Mancano solo due giorni all’appuntamento fisso della pre season biancoceleste. Mercoledì, con fischio d’inizio alle ore 18, andrà in scena la 6ª edizione del trofeo Pasini-3ª steel cup. A differenza degli anni scorsi, questa volta, a contendersi il trofeo ci saranno solo i biancocelesti e i padroni di casa della Feralpi. Novanta minuti per mettere benzina nelle gambe e per cercare di conquistare la coppa.

In caso di parità al termine del match non ci saranno i tempi supplementari, ma si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore. L’ingresso allo stadio Lino Turina di Salò sarà gratuito, mentre per tutti coloro che vorranno seguire la partita in streaming, il match sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Feralpi"