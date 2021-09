Entella, dopo il brusco stop Volpe valuta la rivoluzione in difesa

Tre reti subite dalla neopromossae scatta l’allarme in casa. Mister Gennaroda oggi inizierà a preparae il match contro la, altra squadra tutta cuore, corsa e grinta. L’obiettivo è quello di rialzarsi subito per tornare a vincere come nei primi due match stagionali contro Fiorenzuola, in Coppa Italia, e Teramo, all’esordio in Serie C.

L’1-3 di Montevarchi dovrà quindi servire da lezione al reparto difensivo colpito dopo appena quattro minuti, episodio chiave di un match che da quel momento è stato in salita per i liguri. La difesa, imbattuta nelle prime due gare, finisce così nel mirino anche perché nei giorni scorsi è arrivati a Chiavari quel Matias Silvestre che dopo una lunga militanza in Serie A mira ad essere il cardine del reparto dei Diavoli neri.

L’argentino non ha giocato a Pontedera perché quasi a secco di allenamenti con la squadra. Domenica prossima contro la Lucchese potrebbe però fare il suo esordio andando a coprire il ruolo di centrale. Questo permetterà a Volpe di operare alcuni cambi anche sugli esterni, apparsi in grossa difficoltà contro il Montevarchi.

Così la coppia centrale anti Lucchese potrebbe essere formata da Pellizzer e Silvestre con Coppolaro che verrebbe dirottato a destra per dare maggiore copertura. A sinistra invece non sembra più inamovibile Barlocco, al suo posto scalda i motori Pavic. Difesa nel mirino quindi, poi si passerà all’attacco dove per ora brilla solo il trequartista Schenetti mentre gli attaccanti ancora non sono riusciti a infilare il pallone in rete e sperano di rompere il digiuno al Comunale contro la Lucchese, match già da non fallire.