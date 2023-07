L'Entella si muove sul mercato, preso Petermann

E' Davide Petermann il prio rinforzo dell'Entella in vista della prossima stagione. Il centrocampista centrale arriva alla corte di Volpe come ufficializzato con una nota sul sito ufficiale della società: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Foggia per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Davide Petermann (nato a Roma il 25 dicembre 1994) .A Davide un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!".

Chi è Petermann, nuovo acquisto dell'Entella

Davide Petermann è un centrocampista centrale con una lunga esperienza in Serie C, sono oltre 200 le presenze nel terzo campionato professionistico italiano. A 28 anni sbarca in Liguria dopo un lungo giro d'Italia che lo ha visto indossare, tra le altre, anche le maglie di Cesena, Reggina, Palermo e Sudtirol. Negli ultimi due anni ha giocato nel Foggia dove per due volte è arrivato fino ai playoff prima di essere eliminato e dire addio così ai sogni promozione. In totale l'anno scorso ha messo a referto 42 presenze con 8 gol.