L'Entella preparerà a Tavarone la prossima stagione

L'Entella torna a Tavarone, per il terzo anno di fila i chiavaresi prepareranno a pochi passi da casa la prossima stagione. Il tecnico Volpe arriverà in ritiro con una rosa rivoluzionata, tanti sono stati gli addii già nei giorni scorsi, per iniziare la rincorsa verso la promozione in Serie B, sfumata negli ultimi due anni ai playoff.

Il ritiro dell'Entella a Tavarone

Sul sito ufficiale della società sono stati svelati i particolari dell'estate dei liguri: "Per il terzo anno consecutivo l’Entella ha scelto Tavarone, nel comune di Maissana nell’Alta Val di Vara, come sede del ritiro estivo. I biancocelesti prepareranno il prossimo campionato di serie C nel verde, a pochi chilometri da Chiavari.

La squadra partirà per il ritiro il 17 luglio e si allenerà sino al 30 nel centro sportivo di Tavarone, dove si svolgeranno anche alcune amichevoli che verranno comunicate nei prossimi giorni. I ragazzi di mister Volpe, come negli anni scorsi, alloggeranno nell’albergo “La Veranda”, autentico quartier generale. Un legame che si rafforza sempre più, grazie alle ottime strutture e alla posizione strategica, che permetterà a tanti tifosi biancocelesti di assistere agli allenamenti (in programma al mattino e al pomeriggio) che saranno a porte aperte.