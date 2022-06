Entella, il 21 agosto il primo impegno ufficiale della nuova stagione

L'Entella è a riposo in questi giorni, ma già pensa alla prossima stagione. Dopo aver perso ai playoff contro il Palermo, la società ha già chiaro l'obiettivo per l'anno che verrà: tentare la risalita in Serie B. Non sarà facile, ma i dirigenti stanno cercando in sede di calciomercato gli uomini giusti da reglare al confermatissimo Gennaro Volpe. Alcuni dovrebbero arrivare già in tempo per l'inizio del ritiro a Tavarone in cui si inizieranno a mettere le basi per le prime partite stagionali.

Ieri la Lega Pro ha stilato il calendario del 2022-2023 ufficializzando i giorni della partenza e della fine del prossimo campionato, ma il primo impegno per l'Entella sarà in Coppa Italia come si legge nella nota: "Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha stabilito il calendario competizioni della stagione sportiva 2022/23. La stagione inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Il 28 agosto il via al campionato. L’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023. I playoff avranno inizio il 30 aprile e termineranno con la classica doppia finale andata e ritorno il 4 e l’11 giugno 2023".