Entella, date e orari dei big match con Fiorenzuola e Reggiana

Quattro vittorie di fila, di cui l'ultima con una incredibile rimonta contro l'Ancona, hanno proiettato l'Entella al primo posto in Serie C, girone B, con 20 punti insieme al Gubbio. I chiavaresi sembrano aver definitivamente scacciato la crisi e adesso si preparano per provare staccare la concorrenza. L'obiettivo della società fin dall'estate scorso è stata dichiarato: tornare in Serie B, e adesso i presupposti per una stagione al vertice sembrano esserci tutti.

Nelle prossime settimane arriveranno due sfide cruciali che hanno cambiato orario negli scorsi giorni come comunicato proprio dall'Entella sul proprio sito ufficiale: "La Lega Pro ha comunicato la variazione oraria della gara tra Fiorenzuola ed Entella in programma sabato 29 ottobre. Il calcio d’inizio è stato anticipato alle ore 14.30. Cambia anche l’orario di Entella-Reggiana, ora in programma alle ore 21.00 di sabato 5 novembre".

Non saranno due partite qualunque, la Fiorenzuola, prossimo avversario dei chiavaresi, è infatti secondo in graduatoria a meno due dai liguri. Stesso punteggio per la Reggiana che ha nella promozione l'obiettivo stagionale proprio come l'Entella.